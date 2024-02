Todesfalle Beziehung: Wie man einen gewalttätigen Partner erkennt

Die beiden psychosozialen Beraterinnen Anica Popovi ć und Johanna Enzendorfer haben den Workshop "Selbstbestimmt (und) in Beziehung. Durch Anfänge von Liebesbeziehungen navigieren" entwickelt, um Frauen für negative Beziehungsdynamiken, Gefahren und Selbstbestimmung zu sensibilisieren. Doch worauf müssen Frauen achten und wo liegen die Gefahren in der rosarote-Brillen-Phase?

Am Anfang steht das Kennenlernen. Dies geschieht heutzutage jedoch häufig via Apps und beginnt somit schon vor dem eigentlichen Kennenlernen an.

Durch die Dating-Plattformen haben sich in unserer aller Dating-Verhalten neue Möglichkeiten, aber auch Unsicherheiten und Gefahren eingeschlichen. "Beim Online-Dating sollte man sich einige Punkte bewusst machen, etwa dass man in dieser Situation eigentlich zu Dritt ist: Ich, die Person am Screen und der Algorithmus. Der Algorithmus, schlägt vor, mit wem ich Kontakt haben kann, die Auswahl ist also nicht so frei, wie man meint", erklärt Enzendorfer im KURIER-Gespräch.

Negative Vorzeichen erkennen, Pause machen

"Gerade beim Online-Dating entwickelt sich oft die Dynamik, wo sich alles enorm beschleunigt. Warnzeichen sind, etwa wenn Bedürfnisse, die ich spüre und geäußert habe, ignoriert werden. Oder, wenn Druck ausgeübt wird, dass alles schnell gehen muss". Die Empfehlung der Expertin: Die Kommunikation sollte dann bewusst entschleunigt werden oder man legt eine Pause ein. "Akzeptiert das Gegenüber die Pause nicht, ist das ein Anzeichen, dass es auch in einer Beziehung Grenzen nicht respektiert werden".