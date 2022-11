Spuren von Gewalt an Frauen rechtzeitig erkennen

Umfrage zu Gewalt

Wie viele Frauen im Unfallkrankenhaus Meidling im Schnitt behandelt werden, die Opfer sexueller oder körperlicher Gewalt waren, könne die Medizinerin nicht einschätzen. Eine klare Antwort liefert hingegen ein Blick auf eine Befragung der Statistik Austria, die am Freitag im Rahmen des Auftakts für die Sensibilisierungskampagne „16 Tage gegen Gewalt“ präsentiert wurde: Jede dritte Frau in Österreich hat ab dem Alter von 15 Jahren bereits körperliche oder sexuelle Gewalt erleben müssen.

Beziehungstäter

Vergewaltigt worden sind in Österreich laut Statistik 282.480 Frauen. Androhungen körperlicher Gewalt mussten fast eine halbe Million Österreicherinnen erleben. Für die Umfrage wurden 6.240 Frauen im Alter von 18 bis 74 Jahren ausgewählt, die im Zeitraum von Oktober 2020 bis März 2021 zu ihren Erfahrungen mit körperlicher oder sexueller Gewalt befragt wurden. Die Statistik zeigt außerdem, dass die Aggression in mehr als einer halben Million Fälle vom Partner ausgeht. Der Anteil von Gewaltbetroffenen, die in einer Beziehung sind oder waren, liegt bei 16,4 Prozent.