Ich hör' auf zu rauchen: Du gehörst zu uns

"Was? Du?", er ist so ungläubig, dass er nicht schaut, wo er hintritt und fast über den Bordstein stolpert. "Ja, wirklich. Ich hab vor einem Monat aufgehört zu rauchen." So langsam hat es sich in meinem sozialen Umfeld herumgesprochen. Mein fast gestolperter Promenaden-Begleiter kennt mich seit Teenagertagen - also als Raucherin. Seine Überraschung zeigt mir, wie stark mich mein soziales Umfeld als Raucherin identifiziert. Und jetzt offenbar begreift, ich meine es ernst.

Mittlerweile haben so manche zynische Skeptikerinnen das passiv-aggressive Augenrollen gegen latente Bewunderung getauscht. Der Grund für den Stimmungswechsel: Ich rauche noch immer nicht. Es ist vier Wochen her, seitdem ich beschlossen habe, nach 15 Jahren mit dem Rauchen aufzuhören, seitdem ich Tabak, Zigarettenpapier und Filter nicht mehr angerührt habe.

Ich habe mein Rauch-Zeugs nicht theatralisch in den Mistkübel geworfen, habe nichts verschenkt. Es liegt nach wie vor im leeren Pflanzentopf am Fenster in meiner Küche. Ich weiß nicht, wieso ich es aufgehoben hab. Ich gehe täglich öfter daran vorbei, aber es führt mich nicht in Versuchung. Es beruhigt mich, gibt mir ein paradoxes Gefühl der Sicherheit...wie ich mir früher Sicherheit bei meiner selbstgedrehten Zigarette gesucht habe: Wenn du mich braucht's, bin ich da.

Nach 15 Jahren - und ohne Schnickschnack. Die Gründe für den Entschluss, wie es mir in den Anfängen gegangen ist und welche Maßnahmen und professionelle Hilfe, die ich mir zur Rauch-Entwöhnung geholt habe, können Sie hier nach lesen. Und dennoch: Nur weil es nun so gut wie alle wissen und mir keine Tschick mehr angeboten werden, ich vermisse sie, meine stete Begleiterin, immer noch. Lange nicht mehr so, wie früher. Und früher heißt, wie vor wenigen Wochen - aber in bestimmten Augenblicken.