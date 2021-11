Nicht mehr das Virus ist das Problem, wir selbst sind es. Das sagt der Historiker Malte Thießen im Interview mit dem KURIER, und er hat völlig recht. Wäre das Virus das Problem, wüsste man in einem Land mit ausreichend Impfstoff längst, was zu tun wäre. Aber für Argumente sind viele nicht mehr zugänglich, daher hilft leider nur Zwang.

Dagegen und überhaupt gegen alles wurde am Samstag wieder demonstriert. Und wenn man liest, dass Teilnehmer allen Ernstes glauben, dass Pfizer Biontech aus Polizei-Hubschraubern auf sie gesprüht werde, ist man nur noch ratlos.

In einer Hinsicht kommt der Lockdown also im richtigen Moment: In dieser aggressiven, negativistischen, unerträglichen Situation könnte eine Auszeit auch für die emotionale Gesundung förderlich sein. Schon klar, ein frommer Wunsch ans Christkind, aber: Wir könnten darüber nachzudenken beginnen, wie wir wieder aufeinander zugehen, einander in die Augen schauen, einander verzeihen. Früher einmal gab es für schlimme Schüler Strafen wie Winkerlstehen, oder sie mussten hundert Mal aufschreiben, was sie künftig nicht mehr sagen dürften. Im Idealfall ist dieser Lockdown nun eine Art Winkerlstehen zur Rückkehr der Intelligenz.

Dass diese Ruhephase gemeinsam mit der Impfpflicht verordnet wurde, ist zwar gesundheitspolitisch argumentiert, vor allem aber psychohygienisch wohl alternativlos. Aus dieser emotionalen Sackgasse wäre die Bevölkerung – egal ob blind, erleuchtet oder anders illuminiert – kaum noch alleine herausgekommen. So weit hat uns das Virus gebracht.

Jetzt ist die Zeit, um nicht nur die Infektionszahlen, sondern auch die Aggression zu senken. Und danach braucht es eine antipopulistische Politik mit einer Mediationsfunktion, die auch mehr als nur Zahlen im Blick hat.