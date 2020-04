Wie lange noch? Wir brauchen eine Perspektive

Es ist logisch, dass im Moment niemand exakt sagen kann, wie sich das Virus weiter ausbreitet und wann genau das öffentliche Leben wieder hochgefahren wird. Aber die Menschen, die sich bisher sehr brav an die Vorschriften gehalten haben, verdienen klarere Worte, als sie zuletzt bei den Regierungsverlautbarungen gefallen sind. Klare Worte heißt nicht zwingend: Wir nehmen das Schlechteste an, sagen den Bürgern, dass wir uns in der „Ruhe vor dem Sturm“ befinden und dass bald jeder einen kennen würde, der am Virus verstorben ist. Klare Worte heißt auch: Wenn sich die Infiziertenzahl bis zum Tag X so entwickelt, dann gibt es für den Tag Y folgende Szenarien. Für die Unternehmen, für die Schulen, für die Restaurants etc.

Die Menschen brauchen eine Perspektive, ein Ziel – und sei dieses auch nur die nächste Weggabelung. Man verlangt von uns sehr viel. Das ist unsererseits nicht zu viel verlangt.