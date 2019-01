"Wenn man nur wüsste, was die Briten wirklich wollen!“ Dieser Stoßseufzer ist in Brüssel zu hören, seit die Verhandlungen über die Scheidung Großbritanniens von der EU vor knapp zwei Jahren begonnen haben. Raus aus der EU, aber bitte ohne Trennungsschäden – dieser Wunsch des Vereinigten Königreichs war für die anderen 27 EU-Staaten von vornherein unerfüllbar. Heraus kam stattdessen ein mühsam errungenes Austrittsabkommen, das spätestens seit Dienstagnacht seine mehrere Hundert Seiten Papier nicht mehr wert ist. Diesen Deal, der eine geregelte Scheidung zwischen EU und London ermöglicht hätte, will das britische Parlament also nicht. Die Frage ist nur: Welchen Deal dann? Oder vielmehr: Was überhaupt? Austritt ohne Rücksicht auf Verluste, Austritt vom Austritt, eine zweite Volksabstimmung, Neuwahlen? Klare Antworten gibt es darauf nicht.