Wenn gute Mitarbeitende gehen

Manche Jobs sind einfach nicht erf├╝llend und auf Selbstverwirklichung ausgelegt. Und selbst jene Mitarbeiter, die zum ├╝berwiegenden Teil bei ihrer T├Ątigkeit Gl├╝ck und Flow versp├╝ren, kennen Situationen, in denen sie am liebsten von einer theatralischen Geste begleitet, die B├╝hne verlassen wollen.

M├Âglicherweise ist es in erster Linie auch nicht ausschlaggebend, wie sehr man sich selbstverwirklichen und den Planeten retten kann, ob eine Arbeit mit einer positiven Grundstimmung aufgeladen ist. Denn: Die meisten Arbeiten sind in irgendeiner Weise sinnvoll, auch die unsch├Ânen. Und doch sind so viele Menschen in ihren Jobs auf der Sinnsuche.

Was also macht den Unterschied? Welche Bedingungen m├╝ssen Menschen in ihrem professionellen Umfeld vorfinden, damit sie, zumindest die meiste Zeit, gerne arbeiten?

Es sind die Menschen in den Unternehmen und die Systeme drumherum, die entscheiden, ob wir gerne arbeiten gehen, stolz sind darauf, was wir tun und f├╝r wen wir arbeiten. Zu oft passt das aber einfach nicht. Daran sollte intensiv gearbeitet werden, damit man wertvolle Mitarbeitende nicht verliert. Denn sie werden sonst fr├╝her gehen, als einem lieb ist. Das kann sich kein Unternehmen mehr leisten.

Fakt ist aber auch, dass Mitarbeiter mit gro├čer Wahrscheinlichkeit ohnehin irgendwann weiterziehen werden. Die Beziehung zu einem Unternehmen ist meist keine lebenslange mehr. Das hat mit der Beziehungsf├Ąhigkeit insgesamt zu tun, und damit, wie wir uns auf Dinge einlassen.

Das zeigt sich in vielen Lebensbereichen ÔÇô im Arbeitsleben mit einer hohen Wechselwilligkeit. Dass Menschen Ver├Ąnderung wollen ist legitim und birgt f├╝r alle Seiten Chancen. Ein Problem wird es f├╝r das Unternehmen dann, wenn man keine neuen guten Mitarbeiter mehr finden kann.