Weise aus dem Abendland gesucht

„Segen“ können wohl gerade jetzt viele Menschen gut brauchen, wurde ihnen doch in diesen Tagen auch im übertragenen Sinn der Christbaum ziemlich abgeräumt. Das Ende des harten Lockdowns ist wieder in weite(re) Ferne gerückt, was die Mutation des Virus bringen wird, kann keiner sagen – die von allen (außer manchen weltfremden „Systemveränderern“) herbeigesehnte Normalität lässt wohl noch auf sich warten.

Die Bischöfe haben sich redlich bemüht, in ihren Predigten zu Weihnachten und zum Jahreswechsel Hoffnung zu spenden, die Krise auch im Licht des Evangeliums zu deuten. Keiner der hiesigen Hirten hat freilich eine ähnlich mutige Predigt gehalten wie der Passauer Bischof Stefan Oster, der zum Fest der Heiligen Familie (27. 12.) ganz gegen den queeren Zeitgeist das sogenannte „traditionelle“ Familienbild verteidigt hat. Was ihm natürlich heftige Attacken einschlägiger Milieus eingebracht hat. Und dankbaren Zuspruch vieler Gläubiger.