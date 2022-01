Was die rote Klausur gezeigt hat

An der ungeniert nach außen getragenen Kritik an der Parteichefin liegt das politische Schwächeln im Bund nur bedingt. Denn wenn die Präsidiumsklausur am Dienstag eines gezeigt hat, dann auch, dass sich der gewichtigste interne Kritiker von Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil, zunehmend selbst isoliert.

Während der Burgenländer trotz Extra-Einladung durch Abwesenheit glänzte, stellten sich die Landesbosse Peter Kaiser, Michael Ludwig und Franz Schnabl in Krems demonstrativ an die Seite ihrer Chefin. Inhaltlich zogen die vier nicht nur bei den wirtschaftspolitischen Ansagen an einem Strang (Seite 6), sondern erteilten auch Doskozils jüngster Forderung eine Absage: Während es für den Burgenländer alternativlos erscheint, dass die SPÖ bei der Wahl zum Bundespräsidenten einen eigenen Kandidaten präsentiert, wollen Rendi-Wagner und die drei Landeschefs jedenfalls den Amtsinhaber unterstützen – sofern dieser wieder antritt.

Streng genommen entscheidet also ein Grüner, was die SPÖ bei einer nicht ganz unwesentlichen Wahl unternimmt. Im konkreten Fall ist das irgendwie verständlich. Politisches Selbstbewusstsein signalisiert derlei aber kaum.