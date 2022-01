Doskozil nicht bei SP-Neujahrsklausur

Der burgenländische SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil nimmt an der Präsidiumsklausur der Bundespartei am Dienstag in Krems nicht teil, wie sein Büro gegenüber der APA mitteilte. Der Landeshauptmann bereite derzeit mit Experten ein Omikron-Maßnahmenpaket vor, das am Mittwoch präsentiert werde, auch sei ein Sprechtag bereits seit längerem geplant gewesen.

Doskozil sei kein Präsidiumsmitglied mehr, und da auf dem Klausurprogramm keine grundsätzlichen Fragen stehen, werde er seine im Burgenland geplanten Termine wahrnehmen. Bei Grundsatzthemen werde er sich an SPÖ-internen Beratungen aber gerne beteiligen, wenn das gewünscht ist, hieß es weiters.