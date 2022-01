Waidhofen an der Ybbs hat die Corona-Zeche bezahlt

Er zahlt politisch die Zeche für Entscheidungen, die nicht in seiner Macht liegen, die er aber natürlich mittragen muss. Und die er als Bürgermeister an der Basis oft härter zu spüren bekommt als jene, die auf höheren Ebenen darüber entscheiden. Am Wahlabend hat Krammer das Ganze ziemlich nüchtern kommentiert, weil er weiß, dass er dieser Entwicklung ziemlich machtlos gegenübergestanden ist. Und er jetzt mit einer Partei regieren muss, die außer Corona und Impfen kaum andere Themen in ihrem Repertoire hat.

Und auf Landesebene werden sich speziell die ÖVP-Strategen etwas überlegen müssen, will man nicht genauso machtlos einer MFG gegenüberstehen. Nur auf das Ende der Pandemie zu warten, ist da zu wenig.