Über Besserwisser und Inkonsequenz

Wissende allerorts, schauen Sie nur in diverse Foren – oder lieber nicht. Und was machen wir, Tag für Tag, um das Wissen sinnvoll zu nützen? So gut wie nichts. Wir (zumindest viele von uns, der Autor dieser Zeilen nicht ausgenommen) sind furchtbar inkonsequent. Wider besseres Wissen handeln wir profitorientiert und/oder mit Fokus auf die eigene Bequemlichkeit. Was der kategorische Imperativ ist, haben wir längst vergessen.

Aktuelle Beispiele gefällig? Wir empören uns über Tiertransporte, über Kälber, die wochenlang zur Tötung fahren, über nicht artgerechte Hühnerhaltung und arme Schweine. Aber sind wir wirklich bereit, im Supermarkt dauerhaft mehr für Fleisch von vormals glücklichen Tieren zu bezahlen? Fehlanzeige. Ein Kilo Faschiertes sollte bittschön weniger als fünf Euro kosten.