Der einzige Weg, Trumps rassistische Tiefschläge zu kontern

Man kann Kamala Harris nur eine ultradicke Haut wünschen – und noch mehr Gelassenheit, die Beleidigungen ihres Gegners einfach ins Leer laufen zu lassen. Denn je näher der Wahltag rückt, umso böser, irrationaler, fake-newsiger und gemeiner werden die Attacken aus dem Trump-Lager werden. Die Tage, wo ein republikanischer Präsidentschaftskandidat John McCain leidenschaftlich seinen Kontrahenten Barack Obama gegen rassistische Beleidigungen verteidigte – diese Tage sind leider längst Vergangenheit. Die Anständigen in der Republikanischen Partei – es gibt sie nach wie vor, doch sie alle wurden weit in den Hintergrund gedrängt, haben nichts mehr laut zu sagen.

Bleibt Kamala Harris nur, sich an das alte Motto von Michelle Obama zu erinnern, als sie und ihr Mann während dessen Präsidentschaft ständig im Feuer feindlicher Verbalattacken stand: „When they go low, weg go high“ sagte sie –„Wenn sie gemein sind, bleiben wir umso anständiger“ . Denn bei der Spirale nach unten, den Beleidigungen, den Rassismen, den Lügen, den Verächtlichmachungen – bei dieser Spirale nach unten kann es nur einen Sieger geben: Donald Trump