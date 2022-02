Die Olympischen Spiele als Wintermärchen made in China

Natürlich stellt sich die Sinnfrage. Warum, um alles in der Welt, müssen Olympische Winterspiele in einem Land stattfinden, das mit Wintersport wenig am Hut hat? Wieso müssen um exorbitante Summen neue Sprungschanzen und Bobbahnen aus dem Boden gestampft werden, die – wie das triste Schicksal von Sotschi 2014, Pyeongchang 2018 zeigt – nach Olympia vermutlich vor sich hinrotten werden?