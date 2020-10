Teure Koalition

Das ist aus roter Sicht die Idealvariante. Ludwig kann den Preis für eine Zusammenarbeit mit ihm in die Höhe treiben. Er wird mit allen verhandeln und wie am Basar feilschen. Er weiß, er kann es sich (auch innerparteilich) erlauben.

Treffen wird das vor allem Birgit Hebein, die in der Koalition bleiben muss, damit die Wahl für sie zum Erfolg wird. Grundsätzlich gilt die Fortsetzung von Rot-Grün als wahrscheinlich – mit den Neos, mit denen Ludwig glaubwürdiger gegenverhandeln kann als mit der ÖVP, wird er aber den Druck erhöhen. Dass sich Ludwig in der Zusammenarbeit mit den Grünen etwas überlegen muss, legt übrigens auch das Wahlergebnis nahe: In urbanen Innenstadtbezirken hat die SPÖ fast durchgängig verloren.