Die Schweizer Betten sind voll und Verunsicherung beim Testen

Zunächst Danke für das viele positive und zum Teil auch kritische Feedback auf unseren ersten Daily zum Lockdown #2. Besonders die Passage, dass die Regierung es verabsäumt hat, die Bevölkerung per Vision mitzunehmen, wurde viel kommentiert. Es gab auch viele Anregungen: Ein 200 €-Gutschein für jene, die beim Massentest vor Weihnachten negativ sind. Ginge das verfassungsrechtlich? Warum nicht. Schnitzelgutschein nur für Wiener ging ja auch. Oder auch die Frage, warum man Schulen bisher nicht mit videofähigen PCs ausgestattet hat. Viele Lehrer können nämlich ihre Stunde nicht per Video halten, weil dort keine PCs mit Kamera und Mikro stehen. Unglaublich. Wir schreiben das Jahr 2020 wohlgemerkt.

Deutschland steht viel besser da

Heute wollen wir einen Blick über die Grenzen werfen: In Deutschland ist es ja um die Infektionsdynamik deutlich besser bestellt als bei uns. Genau genommen sind sie bei uns viermal so hoch wie im Nachbarland (Soeben haben die Spanier gegen das deutsche Fußball-Team das 5:0 geschossen, ein kleine böse Bemerkung). Und trotzdem diskutieren die Deutschen weitere Verschärfungen, getrennten Unterricht an den Schulen, bis Weihnachten werden 10.000 Tote prognostiziert, die Grünen wollen mehr zusperren als andere. Wirklich amüsant war der Kommentar des deutschen Botschafters in Wien Ralf Beste in der "Wiener Zeitung". Sein Befund: "Deutsche lieben Regeln, Österreicher haben einen besseren Blick für die Auswege". Und er beschreibt, mit welchen Tricks sich Österreicher gegen deutsche Einreiseregeln durchschummeln wollten.

Fauci bastelt an Post-Trump-Strategie

In den USA sind ja mittlwerweile die Zahlen auch besser als bei uns, Vorbild sind sie natürlich auch keine. Und der berühmte und von Trump gehasste Infektiologe Anthony Fauci bastelt schon an einer Strategie für die Nach-Trump-Ära. Er fordert mehr national einheitliche Maßnahmen und keinen Fleckerlteppich an Einzel-Staaten-Entscheidungen. Stellen Sie sich vor, Fauci würde den österreichischen Föderalismus und das unterschiedliche Management der Bundesländer kennen....

Erst gestern führte der oberösterreichische Landeshauptmann Stelzer die hohen Zahlen in seinem "Hoamatland" darauf zurück, dass man ob der Donau nur so tolle PCR-Tests verwende. Dabei setzt nun die ganze Republik nun auf Anti-Gen-Schnelltests. Außerdem sind in allen Bundesländer-Statistiken nur PCR-Tests in der Statistik. Antigen-Tests werden nicht ausgewiesen. Und sie ist wieder da, die Verunsicherung. Die Finnen hingegen führen ihre niedrigen Zahen auf das hohe Vertrauen der Menschen in ihre Wissenschafter und Politiker zurück.Auerdem hat dort jeder zweite Finne die Corona-App, im Sommer wurden tausende Tracer ausgebildet.

Die Schweizer Katastrophe

Aber wirklich heikel wird es in der Schweiz. Weil das politische System dort eine Konzentrationsregierung aller Parteien vorsieht, scheitert trotz horrender Corona-Zahlen ein landesweiter Lockdown. Zu befürchten ist nun, dass wir in der Schweiz sehen, wie es in Österreich zugegangen wäre, wenn es keinen Lockdown gäbe - so wie SPÖ, Neos und FPÖ im Parlament das ja auch in ihrem Abstimmungsverhalten zum Ausdruck gebracht haben. Korrekterweise haben Rot und Pink nur wegen der Schulschließung nicht zugestimmt, sagen sie. Aber der Preis dafür ist hoch.

Die schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin hat gestern verkündet: Die Betten sind voll. Es können nun weder neue Covid- noch andere Patienten mehr aufgenommen werden.