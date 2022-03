Der Versuch der Regierung, das Problem auf die lange Bank zu schieben, ist argumentierbar. Bei den Energiepreisen ist sie bereits tätig geworden: Es gibt einen Energiekostenausgleich, und die Ökostrompauschale sowie der Ökostromförderbetrag wurden ausgesetzt.

Und so steil es mit den Öl- und Gaspreisen an den internationalen Märkten nach oben ging, so rasant hat sich die Lage einigermaßen wieder beruhigt. Gewiss, die Preise sind noch nicht dort, wo sie vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine waren. Aber die völlige Übertreibung ist vorerst vorbei. Und berücksichtigt man die Inflation und die verbesserte Einkommenssituation, so ist Sprit faktisch sogar billiger als noch vor zehn Jahren.