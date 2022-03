Die Inflation in Österreich ist im Februar stark gestiegen

Im Februar ist die Inflation in Österreich weiter stark gestiegen. Das heißt, das Leben in Österreich ist spürbar teurer geworden. Insgesamt war alles um fast 6 Prozent teurer als im Februar 2021. So hoch war die Inflation seit dem Jahr 1984 nicht mehr.

Vor allem Energie wurde viel teurer. Diesel wurde um fast ein Drittel teurer, Superbenzin um über ein Viertel. Gas wurde sogar um 70 Prozent teurer. Strom kostete um über ein Fünftel mehr. Heizöl wurde fast um die Hälfte teurer.