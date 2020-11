Sport - ein Impfstoff

670.000 Zuschauer verfolgten am Sonntagnachmittag auf ORF 1 die Entscheidung des Damen-Slaloms in Levi. Die Länderspiele gegen Nordiren und Norweger, wahrlich keine Leckerbissen in ihrer fußballerischen Geschmacklosigkeit, ließen sich jeweils mehr als 700.000 nicht entgehen. Am späteren Samstagnachmittag wollten 450.000 wissen, wer den Teambewerb im Skispringen für sich entscheidet. Und Puls 24 lockte mit der Partie Linz gegen Graz eine für den November hohe Zahl von 75.000 Eishockey-Liebhabern an.

Mag sein, dass der Lauf rund um den Häuserblock nicht schaden könnte, unumstößlich ist allerdings die Tatsache: Der Sport hat nichts eingebüßt von seiner Attraktivität sowie unterhaltenden Qualität und in den Zeiten des Lockdowns eine ganz wichtige Aufgabe übernommen: Nämlich ein Stück Normalität zu verteidigen im erdrückenden Spiel dieser miesen Corona-Truppe.