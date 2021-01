Soll man Geimpfte besserstellen?

Mitunter zeitigen selbst höchst erfreuliche Nachrichten recht unangenehmen Konsequenzen. Und was die Schutzimpfung gegen Covid-19 angeht, droht Gesundheitsminister Rudolf Anschober genau das. Denn sollte sich die von der Wissenschaft genährte Hoffnung bestätigen, dass die Impfung nicht nur die Betroffenen selbst schützt, sondern auch die Infektion anderer Menschen verhindert, so stellt sich damit eine höchst emotionale Frage: Dürfen wir Geimpfte dann weiter „einsperren“ bzw. mit all den Be- und Einschränkungen belegen?