Sehnsucht nach dem normalen Leben

Es ist Sommer, Urlaubszeit. Man postet Fotos von Wohlfühlmomenten, idyllische Bilder aus der Natur, Schnappschüsse von Freunden und Kindern. Wer braucht da störende Nachrichten von Bombentoten in der Ukraine? Vom Fischsterben in klimageschädigten Gewässern? Schon gar nichts will man hören von Virusvarianten, die einen im Herbst wieder ins Homeoffice verbannen könnten mit der diesjährigen Zusatzfinesse, dass Heizen, Kochen und Internetsurfen ein Vermögen kosten werden. Falls die nötige Energie überhaupt aus der Leitung kommt.

Es reicht. Kann man bitte diesen Dauer-Ausnahmezustand endlich beenden und sein früheres Leben wiederhaben? Die Sehnsucht nach Normalität wird immer größer. Und sie nur ist allzu verständlich.

Aber das schafft auch neue Probleme.