Kurz, einmal hart und einmal weich

Das andere große Thema wird der Klimaschutz sein. Die grüne Klimaministerin will erstmals echte Maßnahmen.

Doch eben diese werden beim Großteil der ÖVP-Wähler sicher nicht mit Freude erwartet: wird einen Preis bekommen, der jedes Jahr höher wird, und damit alle fossilen Brennstoffe wie Benzin, Diesel und Erdgas teurer macht. Heilige Kühe wie die Pendlerpauschale werden ökologisch reformiert werden. Da wird es wohl eine Einschleifregelung bis 2025 geben, unterm Strich wird aber immer weniger Förderung für das Pendeln mit Verbrennerfahrzeugen übrig bleiben.

Und nicht zuletzt kommt das ohnehin überfällige Klimaschutzgesetz, dass nicht nur dem Bund, sondern dann auch den Bundesländern und den Gemeinden einen Weg zur Reduktion von Treibhausgasen vorgibt. Wer Ziele verfehlt, wird zahlen müssen, um etwaige EU-Strafzahlungen bedienen zu können. Es wird also nicht nur ein Kampf innerhalb der Koalition, sondern noch mehr mit den Landesregierungen. Kein Wunder also, dass sich Kurz hier jetzt schon extra weich positioniert. Sollten die Themen nämlich eskalieren, kann man es immer noch der Klimaministerin in die Schuhe schieben.