„Integration der afghanischen Community sehr schwierig“

2013 hatte Kurz in einem Interview auf die Frage, wo er sich in zehn Jahren sehe, gemeint: Sicher nicht in der Politik. Ob er demnächst also zurücktreten werde? Das sicher nicht, meinte Kurz, überhaupt habe er es sich abgewöhnt, Pläne weit in die Zukunft zu machen.

Kontroversiell wurde die Debatte dann beim Thema Afghanistan.

Und der Frage, warum die ÖVP-Minister in der Regierung jedenfalls ausschließen, Flüchtlinge aus dem Krisengebiet aufzunehmen. Der Kanzler versuchte, hier zu differenzieren: Klar müsse die Bundesregierung alles in ihrer (begrenzten) Macht stehende tun, um die Situation vor Ort zu verbessern. Also etwa die Nachbarländer finanziell unterstützen, damit sie Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen.

Die Wahrheit sei aber, dass Nachbarstaaten wie Tadschikistan oder Usbekistan bisher nur ganz wenigen Afghanen Asyl gewährt habe. „Österreich hingegen hat bereits 40.000 Afghanen aufgenommen“, erklärte Kurz, „nur in Schweden gibt es eine noch größere Community. Österreich hat also überproportional viele Afghanen aufgenommen. Dazu kommt, dass die Integration von Afghanen in Österreich sehr schwierig ist“, erklärte Kurz weiter – und zitierte dazu eine Umfrage, die unter Afghanen in Österreich gemacht worden sei. Demnach würden 60 Prozent Gewalt befürworten, wenn es um die Verteidigung der eigenen Religion gehe. „Es wird keine Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen geben.“