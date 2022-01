Ritt über den Neusiedler See

Eine ähnliche Forderung gab es seinerzeit auch in der ÖVP, als Funktionäre aus Niederösterreich wollten, dass Erwin Pröll mit diesem Szenario der Bundespartei die Rute ins Fenster stellt. Oder unter Jörg Haider, für den die Kärntner in seinen Parteien FPÖ und BZÖ immer eine eigene Rolle spielen sollten.

Isoliert

In der Bundesparteizentrale in Wien sollte man dennoch hellhörig sein, wenn solche Diskussionen auftauchen – auch wenn so ein Schritt wohl nie gesetzt werden wird. In dieser Drohung zeigt sich, wie tief die innerparteilichen Gräben zwischen Wien und Eisenstadt momentan sind. Das hat das Potenzial, der SPÖ schon jetzt die Chance auf Platz 1 bei der nächsten Nationalratswahl zu rauben – trotz der momentanen Schwäche der ÖVP. Im Parteipräsidium ist Hans Peter Doskozil wegen seines Nichterscheinens bei der Klausur in Krems ziemlich isoliert. In der Partei aber nicht. Da versucht man von Eisenstadt aus sehr wohl jene Landesparteien und Funktionäre ins Boot zu holen, die ebenfalls so ihre Probleme mit der Führung in Wien haben.