Reisen nur mit Corona-Impfung. Klingt einfach. Ist es nicht.

Viele wollen es nicht wahrhaben, aber ohne Impfung wird man in der Reisewelt bald nicht mehr weit springen bzw. fliegen können.

Die Welt hat sich weitergedreht.

Als im Frühjahr der deutsche Reiseveranstalter Alltours angekündigt hatte, in seinen Allsun-Hotels auf Mallorca, den Kanaren und in Griechenland ab Herbst nur noch Geimpfte und Genesene zu beherbergen, haben viele von einem gelungenen PR-Gag gesprochen (und geätzt, dass das Sicherheitskonzept nicht zufällig pünktlich zum Ende der Sommersaison kommt). Doch jetzt könnte 1-G oder 2-G tatsächlich Realität werden. Nicht nur bei Allsun.

In den ersten asiatischen Ländern kann man sich ohne Impfung die Einreise bereits abschminken. Reedereien nehmen nur noch Passagiere an Bord, die vollimmunisiert sind, und die australische Fluggesellschaft Qantas will vorerst nur die Verbindungen zu jenen Ländern ausbauen, die eine hohe Impfrate vorweisen können. Außerdem hat die Airline eine Impfpflicht für das fliegende Personal beschlossen – so wie sie demnächst auch bei der Lufthansa-Tochter Swiss kommen wird. Ohne Impfung also kein grünes Licht in der Reisewelt.