Regieren zu dritt – warum nicht?

Neue Farbkombinationen in der Bundesregierung würden die Ereignisse in diesem Jahr abrunden. Türkis-Grün oder Türkis-Grün-Pink: Erstmals die Grünen in eine Bundesregierung zu holen, ist angesichts des Klimawandels keine abwegige Idee.

Auch ein Schuss pinke Liberalität würde Österreich nicht schaden. Von Rot-Grün-Pink schwärmen vor allem urbane Wähler, aber diese Kombination wird nach allen Umfragen wohl keine Mehrheit bekommen. Dazu müssten nämlich Türkis und Blau gemeinsam unter 50 Prozent fallen, was unwahrscheinlich ist.

Die FPÖ hat sich als Regierungspartei zum wiederholten Mal nicht mit Ruhm bekleckert. Seit 1945 war sie vier Mal Teil eines Kabinetts, drei Mal musste vorzeitig gewählt werden. Abgesehen von Ibiza haben auch diesmal die vielen "Einzelfälle" Österreich geschadet. Es wäre naheliegend, einer oder beiden kleineren Parteien erstmals die Chance zu geben, zu zeigen, was sie an Innovation einbringen können.daniela.kittner