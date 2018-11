Rassismus der FPÖ darf nicht normal werden

Leider wird inzwischen Rassismus wieder toleriert. In Italien etwa, wo Innenminister Salvini die Roma (zunächst) zählen lassen will, oder in Deutschland, wo AfD-Chef Gauland Verständnis dafür hat, dass Menschen „einen wie Kicker Boateng“ – dessen Vater aus Ghana kommt – nicht als Nachbarn haben wollen, oder in Österreich, wo das FPÖ-nahe Magazin Zur Zeit schon vor Jahren von der „rassischen Durchmischung“ in Kindergärten geschrieben hat. Das Ali-Video ist nicht durchgerutscht, sondern eine bewusste Provokation. Die einen finden es gut, die anderen regen sich darüber auf, am Ende ist die Grenze wieder ein Stück weiter hinausgeschoben. So will man Menschen einbinden, indem Minderheiten ausgegrenzt werden. Das hatten wir schon mal.

Die deutsche AfD spürt inzwischen, dass sie mit ihrer Politik am Rande der Legalität agiert und hat ein Gutachten beauftragt, um eine Überwachung durch den Verfassungsschutz zu verhindern. Da heißt es, die AfD-Politiker sollten „extremistische Reizwörter wie Umvolkung“ unterlassen. FPÖ-Denker Andreas Mölzer verwendet inzwischen zynisch das Wort „Ethnomorphose“, was genau dasselbe bedeutet. Purer Rassismus, hinter dem die Idee eines „reinen Volkes“ steckt. Will die FPÖ das oder geht es um Provokation? Die ÖVP schaut zu. Jedenfalls, solange sie nicht zu viele Posten hergeben muss.