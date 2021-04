Turnschuhe bei der Angelobung - geziemt sich das?

CONTRA

Also wieder Turnschuhe und keine Krawatte. Wolfgang Mückstein kam zu seiner Angelobung als Gesundheitsminister – wie schon zu seinem ersten Auftritt – leger gekleidet (aber zumindest im Anzug, nicht in Jeans). Dem Anlass entsprechend?

Nein.

Kleidung ist ein Symbol. Joschka Fischers Turnschuhe, die er zur Angelobung als hessischer Umweltminister trug, stehen auch heute noch für seine Unangepasstheit, für Widerstand. Damals, im Jahr 1985, war der Turnschuh ein Statement. Heute ist er Alltagskluft. Alltag eben. Den derzeit wichtigsten Ministerposten in Österreich zu übernehmen, ist aber alles andere als gewöhnlich. Genauso wie vor dem Bundespräsidenten „Ich gelobe“ zu sagen. Das demokratische Amt verdient Respekt, auch mit der Wahl der Kleidung. Alltäglich angezogen gibt der Minister seinem Antritt

zu wenig Gewicht, wenn er aussieht wie viele von uns jeden Tag. Das mag bewusst gewählt worden sein. Turnschuhe – oft und gerne (nicht nur in der Freizeit, auch im Büro oder beim Weggehen); aber nicht in der Präsidentschaftskanzlei.

Die Sneakerdiskussion kann damit aber auch wieder zu Ende sein, und auch jene, dass Wolfgang Mückstein wie sehr viele andere Politiker keine Krawatte trug. Gemessen wird der Minister in den kommenden Wochen und Monaten ohnehin an seinen Leistungen in Zeiten der Pandemie.



Katharina Salzer Die Autorin ist stv. Ressortleiterin Sonntag