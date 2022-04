Sollen wir für das Klima auf Fleisch verzichten?

CONTRA

Erst kommt die Moral, dann kommt das Fressen. Oder so. Seit Bertolt Brechts Dreigroschenoper sind spürbar schon einige Tage ins Land gezogen, die Vorzeichen haben sich geändert. Die Zeiten, die von der Sorge getragen waren, ob denn genügend auf den Tisch kommt, sind vorbei. (Zumindest scheinbar.) Die Debatten laufen heute anders: Was dürfen und sollen wir überhaupt noch essen?

Die Zahlen sprechen dabei eine klare Sprache: Nutztierhaltung zählt mit ihrem enormen Flächen- und Futtermittelverbrauch zu den großen Klima- und sonstigen Sündern, die Weiterverarbeitung tierischer Produkte ist energieaufwendig, und dann ist da noch das Tierleid. Wer das wegdiskutiert, an dessen intellektueller Fähigkeit muss man zweifeln.

Die Debatte über den Fleischkonsum ist jedoch von einem unerträglichen Gestus der moralischen Überlegenheit getragen, den sich oft nur jene leisten können, die sich was leisten können. Wer nicht bio, regional und am besten auch noch vegan einkauft, macht was falsch, sagen sie. Dass sich viele den Besuch im Reformhaus nicht leisten können, das sagen sie nicht. (Die Teuerungswelle wird es uns umso deutlicher spüren lassen.)

Nicht zuletzt ist der Fleischkonsum traditioneller Bestandteil der heimischen Küche, er ist Kulturgut und Teil unserer Identität. Diese zu bewahren, zu pflegen und – mit Augenmaß – weiterzuentwickeln, steht auch einer sich wandelnden Gesellschaft gut an.

Fleischlose Ernährung ist Teil einer gesellschaftlichen Verzichtsorgie geworden: kein Auto, keine Fast Fashion, keine Reise im Billigflieger, keine konventionelle Landwirtschaft. Was aber, wenn nicht jeder an dieser Selbstbeschränkung in all ihren Facetten teilnehmen will? Die Gesellschaft wird es aushalten müssen. Und das Klima wohl oder übel auch.

Christoph Schwarz leitet das Wien-Ressort des KURIER und schreibt jeden Samstag in seiner Kolumne über Kulinarisches.