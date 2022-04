Sollen wir die FFP2-Masken aufbehalten?

CONTRA

Der 1. April war für unser Nachbarland Schweiz ein besonderer Tag. Da ist die Maskenpflicht gefallen. Nicht nur in Geschäften, sondern überall. Auch in den Öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei den Neuinfizierten sind die Zahlen danach nicht explodiert, nicht einmal besonders stark angestiegen.

In Österreich ist die Debatte viel aufgeregter, wenn es um den FFP2-Mundschutz geht. Als vor wenigen Wochen die Corona-Zahlen in die Höhe schnellten, war die Maskenpflicht in Innenräumen bis auf wenige Ausnahmen sofort wieder da. Wien ist sogar noch strenger, da muss man in allen Geschäften den Mund bedecken. In der Gastronomie darf man nur an seinem Sitzplatz frei essen und reden. Wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man sich gerade auf dem Weg vom Tisch zum WC und zurück infiziert, wird wohl nie richtig erhoben werden.

Wenn jetzt die Corona-Regeln wegen der fallenden Infektionszahlen wieder gelockert werden, dann müsste im Alltag auch das verpflichtende Tragen der FFP2-Maske zu Ende sein. Wir sollten uns da an der Gelassenheit der Schweizer – und auch vieler anderer europäischer Länder – orientieren. Es müsste reichen, wenn beim Husten und Reden jene defensive Etikette gewahrt wird, die ein Gegenüber vor einem Schwall an Aerosolen bewahrt – vor allem in den Öffis.

Dass da Gesundheitsrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeheime oder auch Arztpraxen anders bewertet werden müssen, ist ohnehin klar. Aber sonst? Da kann man auf eine Pflicht verzichten und den Menschen ein Stück Freiheit wieder zurückgeben. Wer sich unsicher fühlt, der kann und wird sicherlich weiterhin in alle Lebenslagen mit Maske erscheinen. Deswegen muss man sie aber nicht allen anderen aufzwingen. Für den Herbst wäre wichtiger, dass man mit dem Impfen endlich klar kommt.

Martin Gebhart ist Leiter des Ressorts Chronik im KURIER.