Pro und Contra: Ukraine-Benefizkonzert ohne Masken, war das gescheit?

Contra: Das w├Ąre ein paar Wochen sp├Ąter besser gewesen

Seit Tagen wird der neue Gesundheitsminister Johannes Rauch (Gr├╝ne) ├Âffentlich f├╝r die Corona-(Nicht)-Ma├čnahmen gepr├╝gelt. Angesichts der enorm hohen Infektionszahlen wirft man ihm und der Bundesregierung einen zu lockeren Umgang mit den Corona-Ma├čnahmen vor. Am lautesten kommt die Kritik aus der Bundeshauptstadt Wien, wo man deswegen auch auf strengere Vorgaben setzt.

Und mitten in Wien, konkret im Ernst-Happel-Stadion im Prater, fand am Samstag ein gro├čes Benefizkonzert mit rund 40.000 Besuchern statt. Ohne Masken, ohne gro├če Corona-Kontrollen, ohne Abstand ÔÇô und das fast zehn Stunden lang. Der ideale N├Ąhrboden f├╝r einen riesigen Cluster.

Es geht da nicht um den Inhalt der Veranstaltung. Ein Benefizkonzert gegen den Krieg und zur Unterst├╝tzung der ukrainischen Bev├Âlkerung ist ein notwendiges Zeichen der Solidarit├Ąt. Wenn aber die hohen Infektionszahlen ein so gro├čes Problem sind, dann h├Ątte man das Konzert auch um ein paar Wochen verschieben k├Ânnen, bis die Kurve endlich nach unten zeigt. Au├čerdem man h├Ątte sich zumindest mahnende Worte vom Gesundheitsministerium, von der Stadt Wien oder auch von so manchem Experten erwarten k├Ânnen.

Das ist nicht passiert. Also muss man annehmen, dass die Kritiker der f├╝r sie zu lockeren Corona-Ma├čnahmen in einer 40.000-Besucher-Veranstaltung weniger ein Problem sehen als bei Gastro-Besuchen oder im Handel. Was uns zeigt, wie verlogen diese Diskussion vielfach gef├╝hrt wird.

Martin Gebhart