Julia Ivanonva, Sängerin der Hard-Rock-Band Eazy, die das Konzert eröffnet hatte, ist in Russland geboren, hat aber elf Jahre im Westen der Ukraine gelebt, bevor sie für die Band nach Wien kam. „Von den Dokumenten her bin ich aus Russland, aber im Herzen bin ich Ukrainerin, denn ich liebe diese Menschen“, sagte sie dem KURIER. „Meine Freunde sind noch im Westen der Ukraine. Sie sind okay und am Leben, aber es gibt so viele Sorgen und Ängste. Ich weiß nicht, wie sie das aushalten. Sie haben so viel Kraft.“