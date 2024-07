War Snoop Dogg der richtige Mann als Olympia-Fackelträger?

PRO:

Wer findet, dass die Olympischen Spiele frei von Politik sein sollen, kann gleich einmal den Fackellauf streichen. Denn dieser wurde von den Nazis eingeführt, um vor Olympia in Berlin von ihren Verbrechen abzulenken.

Spätestens seit 1936 sind die Spiele höchstpolitisch. Der Terroranschlag in München 1972, der Boykott von Moskau 1980 und Los Angeles 1984 oder zuletzt die Vergabe von gigantischen Spielen an Diktaturen wie China oder Russland – hat das alles mit Politik nichts zu tun?

Natürlich ist auch der Einsatz von Snoop Dogg als Fackelträger ein Statement. Der Rapper hat zwar versprochen, das Thema Kiffen außen vor zu lassen, aber jedes Kind weiß, wofür er steht. Die Bilder, wo sich der Kalifornier beim Super Bowl einen Joint gönnte, gingen um die (soziale Medien) Welt.

Na und? In einer Zeit, wo sich Politiker beim Biertrinken – also dem Konsum einer harten Droge – feiern lassen, kann so etwas doch nur noch ein paar Puritaner aufregen. Von den USA bis Deutschland und Thailand wurde Cannabis zuletzt entkriminalisiert. Mittlerweile weiß man, dass Alkohol die gefährlichste Einstiegsdroge ist. Dennoch gilt es als selbstverständlich, dass Sportler nach einem Medaillengewinn mehr oder weniger klausuliert gefragt werden, ob sie sich eh nachher ordentlich volllaufen haben lassen.

Dass Snoop Dogg die Fackel in Paris tragen durfte, ist ein Zeichen gegen diese wirkliche gesundheitsschädliche Doppelmoral. Und es ist gut, dass Olympia hier Flagge zeigt.

Dominik Schreiber Chronik-Chefreporter