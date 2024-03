Staatliche Förderung von Eigentum - der richtige Weg?

PRO

Die Regierung hat auf die massive Krise der Bauwirtschaft reagiert und ein solides Wohnbaupaket gebastelt. Politik, Wirtschaft und auch wirtschaftsliberale Ökonomen waren sich einig, dass Maßnahmen nötig sind. Die Bauindustrie schrumpft – und während die Nachfrage nach Mietwohnungen explodiert, wagen sich immer weniger (junge) Menschen unter die Eigentümer. Wurden 2022 noch rund 62.000 Wohneinheiten fertiggestellt, waren es im Vorjahr nur noch 44.000.

Das liegt etwa an den stark gestiegenen Kreditzinsen und zu scharfen Kreditrichtlinien der FMA. Zweiteres kann die Politik nur indirekt beeinflussen. Sie hat aber sehr wohl die Kompetenz, über die Wohnbauförderung leistbaren Wohnraum zu schaffen oder billige Kredite zu fördern. Genau das passiert jetzt. Der Staat finanziert – zeitlich befristet – Kredite mit niedrigen Zinssätzen und setzt ein paar Nebengebühren aus. Das überzeugt hoffentlich genau jene vom Eigenheim, die derzeit zaudern, und könnte Tausende Arbeitsplätze am Bau retten. Es geht um ein Investitionsprogramm von 2,2 Milliarden Euro, das sich über mehrere Jahre erstreckt. Von den schwindelerregenden Corona-Hilfen oder dem Geldverteilfetischismus im Kampf gegen die Teuerung sind wir also weit entfernt.

Was die Bürgermeisterwahl in Salzburg zeigt: Der Mangel an leistbarem Wohnraum ist ein reales Problem. Liefern etablierte Parteien darauf keine Antworten, wird der Ruf nach radikalem Etatismus nicht leiser – sondern immer lauter.

Michael Hammerl ist Innenpolitik-Redakteur