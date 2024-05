Soll es weitere Einschränkungen für den Autoverkehr geben?

PRO

Es hat ein bisschen was von „Dinner For One“: Rund um das Autofahren führen wir einander immer wieder das gleiche Schauspiel vor.

Vor dem Stephansdom dürfen keine Autos mehr stauen? Bei so einer Idee gibt es erst lautes Jammern, und ein paar Jahre später kann sich keiner mehr derartigen Unsinn vorstellen. Mariahilfer Straße ohne Autos? Jammer, jammer, und heute sind alle froh, außer diejenigen, die es aus Prinzip nicht sind.

Auch bei der Verkehrsberuhigung der Wiener Innenstadt werden wir uns dieses Theater vorspielen: Was, weniger Autos in der Innenstadt? Jammer, jammer. Und unsere Kinder werden dann die Bilder von heute so irritiert anschauen wie wir diejenigen vom einstigen täglichen Stau in der Kärntner Straße.

Klar, es ist ein großes Umdenken, das gerade stattfindet. Vor einem halben Jahrhundert baute man die Städte rund um das Auto herum um. Heute wird zurückgerudert, und dem Auto Raum und Wichtigkeit entzogen. Das korrigiert einen Irrtum – und stellt wieder den Menschen in den Mittelpunkt. Gut so! Als nächstes dann bitte, wie in mittlerweile fast jeder echten Stadt, flächendeckend 30er-Zone und Spielstraßen, die den Namen verdienen und nicht nur Vorlage zum Scheinabbremsen sind. Und Raum (und verpflichtende Verkehrsregelkunde) für Radfahrer, damit sie uns Autofahrern nicht so auf den Wecker gehen.

Denn auch als Autofahrer muss man nicht der Meinung sein, dass sich die Stadt vom Auto beherrschen lassen muss.

Georg Leyrer leitet die Kulturredaktion