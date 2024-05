Autofahrten müssen in Wien um 11 Prozent sinken: Wie das funktionieren könnte

Mehr als ein Viertel aller Fahrten werden in Wien mit dem Auto erledigt. Das zeigen die Zahlen des jährlich durchgeführten Modal Split - also der Aufschlüsselung auf die verwendeten Verkehrsmittel. Dabei ist das erklärte Ziel der Stadt, die Autofahrten zu senken. Und zwar um ganze 11 Prozent bis zum Jahr 2030 (siehe Grafik unten).

Ein Vorhaben, an das die Grünen nicht mehr glauben. In der Gemeinderatssitzung am heutigen Mittwoch stellen sie eine dringliche Anfrage an den Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) . „Zum dritten Mal in Folge gibt es keine Fortschritte bei der Reduktion des Autoverkehrs“, heißt es darin. Denn in den letzten drei Jahren blieb der Anteil des motorisierten Individualverkehrs im Modal Split mit 26 Prozent unverändert.

„In Wien versucht man es mit Pull-Maßnahmen . Man konzentriert sich auf die Angebotsverbesserung für Öffi- und Radfahrer . Das ist aber nur die eine Seite“, sagt Leth. Man brauche auch mindestens so starke Push-Maßnahmen , also Maßnahmen, die das erwünschte Verhalten durch Erzwingen oder Unterbinden erreichen. „Für viele Wege ist es in Wien einfach noch zu attraktiv, das Auto zu nehmen“, sagt Leth.

Zu spät sei es dafür aber noch nicht. Wenn man das Ziel von 2030 noch erreichen will, müsse man das Überangebot , das in Wien derzeit für Autofahrer herrscht, verringern, sagt Leth. Kleinere Parkzonen, weniger und teurere Parkplätze und weniger Fahrstreifen seien dafür das Rezept.

Auf KURIER-Anfrage will sich die SPÖ keinen Misserfolg nachsagen lassen. Wien investiere aktuell dreimal so viel in den Ausbau der Öffis als in Straßen. Der Straßenbahn- und U-Bahn-Ausbau laufe auf Hochtouren, und auch bei den Radwegen werde jetzt deutlich mehr investiert als noch unter Grüner Zuständigkeit. „Zehn Jahre für das Verkehrsressort zuständig sein, in vielen Bereichen einen Scherbenhaufen hinterlassen und dann die Anstrengungen und Erfolge der rot-pinken Stadtregierung krankjammern“, sagt Erich Valentin, Vorsitzender des Mobilitätsausschusses im Gemeinderat (SPÖ).

Eine Einschätzung, bei der sich ein Blick in die Statistik ebenfalls lohnt: In den zehn Jahren, in denen die Grünen in der Stadtregierung waren, ist der Anteil am motorisierten Individualverkehr in Wien um 4 Prozent gesunken. Von 31 auf 27.