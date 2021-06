Nach Eriksen-Kollaps: War es richtig, das EM-Spiel fortzusetzen?

CONTRA

Es hat einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack, dass am Samstag das Spiel Dänemark gegen Finnland fertig gespielt worden ist. Da ringt der dänische Fußballer Christian Eriksen mit dem Tod, die Spieler schirmen ihn – am Boden liegend – mit Tränen in den Augen vor den Blicken der Öffentlichkeit ab und dann wird einige Zeit später das Spiel fortgesetzt, als ob nichts passiert wäre. Aber klar, die Unterhaltung muss weitergehen, so tragische Zwischenfälle werden zwar bedauert, passen aber nicht in das Konzept und die straffe Terminplanung der EURO 2020.