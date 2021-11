Braucht es jetzt auch einen Lockdown für Geimpfte?

PRO

Endlich wieder ein normales Leben führen können: abends mit Freunden ausgehen, ein Konzert oder ein Fußballspiel besuchen und spontan zu einem Wochenendtrip aufbrechen. Danach sehnt sich nach fast zwei Jahren Pandemie wohl jeder und jede.

Diese Sehnsucht nach Normalität ist neben der Angst vor der Krankheit wohl der Hauptgrund, warum sich viele Österreicherinnen und Österreicher bereits zweimal impfen ließen und eine Boosterimpfung zumindest planen. Verständlich, dass die Geimpften jetzt keine Lust haben, Rücksicht auf all die zu nehmen, die sich – warum auch immer – bis jetzt noch nicht immunisieren ließen.

Dennoch wird an einem Lockdown für alle früher oder später kein Weg vorbeiführen. Zum einen sind die Spitäler zumindest im Westen des Landes bereits überlastet, Operationen müssen vielerorts verschoben werden, neu Erkrankte und Menschen, die einen Unfall hatten, können kaum noch behandelt werden. Um die Situation nicht noch schlimmer werden zu lassen, hilft wohl nur noch, die Notbremse zu ziehen – und das heißt eben: Lockdown für alle.

Doch nicht nur die Spitäler verdienen unsere Aufmerksamkeit. In der öffentlichen Diskussion wird die Situation der Kinder allzu oft ausgeblendet. Für unter 12-Jährige ist die Impfung in Europa noch nicht offiziell zugelassen, und die Infektionen schnellen in dieser Altersgruppe an die Decke. Diese Kinder gilt es zu schützen, auch weil man nicht weiß, welche Folgewirkungen eine Infektion haben kann – Stichwort Long-Covid. Schulschließungen wären die einfachste Lösung, dürfen aber keine Option mehr sein. Stattdessen muss man jetzt die Inzidenzen in ihrem Umfeld senken, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren – und das geht nur über einen Lockdown für alle, der dann hoffentlich der letzte ist.

Ute Brühl schreibt im Ressort Lebensart – ihr Schwerpunkt ist Bildung.