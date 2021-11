Off-Label-Impfungen schon ab fünf Jahren?

Die Zulassung des Biontech/Pfizer-Impfstoffes für Kinder ab fünf Jahren läuft auf EU-Ebene noch. In den USA ist er seit Ende Oktober zugelassen - immer mehr Eltern wollen daher ihre Kinder "Off Label" impfen, sprich: Ohne Zulassung. Das ist erlaubt und wird demnächst auch von der Stadt Wien unterstützt, die eigene Impfstraßen für diesen Zweck einführen will.

Philipp Wilhelmer und Marlene Patsaladis diskutieren über Pro und Contra.