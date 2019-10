Peinliches Parlamentsschwänzen: Her mit der Abstimmungsanlage!

Das Hohe Haus am Ring bekommt 40.000 Quadratmeter neuen Fußboden, neue Türen und Fenster und ein Restaurant auf dem Dach. Was nach dem 350 Millionen teuren Umbau nicht vorgesehen ist: die elektronische Abstimmung. Bereits 1998 meldete die republikseigene Wiener Zeitung, in Zukunft werde im Nationalrat per Knopfdruck abgestimmt. Diese Meldung blieb bis heute eine unerfüllte Weissagung. Jetzt wird die Causa endgültig zur österreichischen Posse: Beim Umbau werden zwar die Kabel verlegt, aber die Abgeordneten werden nicht auf den Knopf am Kabelende drücken. Sie sträuben sich nämlich seit Jahrzehnten gegen die elektronische Abstimmung, und der jüngste Vorfall zeigt, warum: Sie wäre nämlich eine Art elektronische Zeiterfassung, die Staatsbürger könnten nachschauen, welcher Volksvertreter schwänzt.