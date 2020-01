Parteipolitik ist nicht das größte Problem

Wenn ein Buch einen Titel trägt wie: „ Machtkampf im Ministerium – Wie Parteipolitik unsere Schulen zerstört“, dann sind Schlagzeilen garantiert. Susanne Wiesinger, die wegen ihres Aufdeckerbuches „Kulturkampf im Klassenzimmer“ vor einem Jahr ins Bildungsministerium als Ombudsfrau geholt wurde, weiß sich zu inszenieren. Im neuen Buch prangert sie die Parteipolitik in Schulen an, dass nie die Besten, sondern immer nur jene, die politisch genehm seien, in Führungsrollen kommen. Und dass sich jeder, auch sie selbst, fürchten müsse, die Wahrheit zu sagen, Stichwort: message control.