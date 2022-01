Omikron oder das Ende für Lockdowns: Der Staat kann’s nicht mehr richten

Omikron eröffnet eine neue Phase in der Pandemiebekämpfung. Die vorherrschende Covid-Variante ist offensichtlich in der Lage, sehr effizient Immunitätslücken aufzuspüren und in kurzer Zeit viele Menschen zu befallen. Das kann man nach den bisherigen Erfahrungen in vielen Ländern wohl als Tatsache annehmen.

Die höhere Infektiosität bedeutet, dass die bisher praktizierten „Maßnahmen zur Kontaktreduktion“, wie Lockdowns euphemistisch umschrieben werden, weniger wirken. In den Niederlanden konnte man das auch sehen, dort sind die Ansteckungszahlen trotz harten Lockdowns um 35 Prozent gestiegen. Ursache? Laut deutscher Ärztezeitung: Omikron.

Somit ändert sich die Corona-Politik in einem entscheidenden Punkt: