Olympia naht: Österreich hat Potenzial, aber noch mehr Probleme

Fragen zur Leistungsfähigkeit des österreichischen Spitzensports werden spätestens in einem Jahr bei den Olympischen Sommerspielen wieder gestellt werden (die Beckenschwimmer reisen ebenfalls ohne WM-Medaille auf der Langbahn nach Paris). Einige Athleten mögen nah dran sein am Podest, doch im Regelfall sind diese Erfolge Einzelphänomenen zu verdanken oder das Ergebnis funktionierender Kleinstgruppen. Was so gut wie nie dahintersteckt ist eine bundesweite Sportstrategie.