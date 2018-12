Neid: Todsünde und Triebfeder

Soll, wer sich eine private Zusatzversicherung leistet, ein besseres Service (aber ansonsten dieselbe medizinische Therapie) in der Spitalsambulanz bekommen? Erstaunlicherweise kam von links ( SPÖ) bis rechts ( ÖVP) – in der vergangenen Woche eine Absage. Sehr österreichisch – und Populismus pur. Denn die circa 2,5 Millionen Zusatzversicherten finanzieren schon jetzt einen erheblichen Anteil am öffentlichen Spitalswesen – nur um im Wesentlichen das zu bekommen, was jedem Versicherten in der Krankenfürsorgeanstalt der Stadt Wien automatisch zusteht: ein etwas besseres Zimmer. Wer muss da jetzt auf wen neidig sein?

Von Neid wissen speziell Politiker ein Lied zu singen. Dass CDU-Rückkehrer Friedrich Merz als erfolgreicher Anwalt während seiner Politikpause fett verdiente, flog ihm um die Ohren und verhinderte vielleicht seine Wahl zum Parteivorsitzenden. Als öffentliche Person empfiehlt es sich, tief zu stapeln und auch als Kanzler möglichst oft „economy“ zu fliegen. Schlag nach bei Sebastian Kurz. Heimische Spitzenpolitiker haben für sich heuer wieder eine Nulllohnrunde beschlossen. Sicher ist sicher.

Letztlich führt Neid sogar zu geschlossenen Geschäften in der Wiener City, wo an den Adventwochenenden Zehntausende zu den Punschhütten strömen, aber sonst kein Geld ausgeben dürfen (was sie eh massenhaft bei Amazon & Co. tun). In Touristenzonen sind offene Läden gesetzlich erlaubt. Aber weil dann ein Innenstadtshop mehr Geschäft machen könnte als einer am Stadtrand, bleibt der Rollbalken in Wien lieber für alle herunten.