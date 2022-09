Prinzessinnen im Wandel der Zeit

Die Aufregung hĂ€lt schon seit Wochen an: Wie können die es nur wagen, einen Film mit einer Schwarzen Arielle zu machen? WĂ€hrend im Netz darĂŒber gefetzt wird, ob man das darf und wie rassistisch es ist, sich darĂŒber aufzuregen oder wie sehr sich dunkelhĂ€utige MĂ€dchen darĂŒber freuen, dass die Figur aussieht wie sie, geht die Diskussion am eigentlichen Thema vorbei: Warum wird heute noch ein Kinderfilm gemacht, in dem es darum geht, dass ein MĂ€dchen sich den Mund verbieten lĂ€sst, damit es an den Prinzen rankommt? Genau genommen ist das zwischen dem singenden Meeresgetier und den bunten Korallen nĂ€mlich genau der Succus.

Keine Frage, ich habe den Disneyfilm geliebt. Arielle war ĂŒberhaupt der erste Film, den ich im Kino gesehen habe und wĂ€re die Merchandising-Industrie damals so aktiv gewesen wie heute, wĂ€re mein Kinderzimmer ĂŒbergequollen.

Doch so sehr ich die alten Disney-Filme schĂ€tze, sie sind mit ihrem Bild, in dem Frauen einen Mann brauchen, um glĂŒcklich zu werden, fĂŒr eine neue Produktion einfach nicht mehr zeitgemĂ€ĂŸ. Schon zu meiner Zeit kamen Klassiker wie Schneewittchen, das den Haushalt fĂŒr sieben MĂ€nner schmeißt, oder Cinderella, die nicht anhand ihres Gesichts erkannt wird, sondern anhand ihres Schuhs, alt daher.

Und auch wenn es bei Arielle darum geht, ihren Platz in der Welt zu finden, weil sie sich nicht im richtigen Körper fĂŒhlt (was hĂ€tten Kritiker wohl zu einer Trans-Figur in der Verfilmung gesagt?) – sie opfert fĂŒr die ErfĂŒllung ihrer TrĂ€ume ihr kostbarstes Gut: Ihre Stimme.

Spannend ist ĂŒbrigens auch die Reaktion von (weißen) Kindern auf die neue Arielle. Eine Mutter berichtet online, was ihre Tochter dazu gesagt hat: NatĂŒrlich sieht sie anders aus! Sie ist echt! Und sie hat Zöpfe in den Haaren.

