Mahlzeit oder eine Ode an den Sturm

Regen. Einen Tag noch Sommer. Denn ab Morgen herbstet es hierzulande wieder. Hat eh recht lang gedauert eigentlich. Weil so zäh die warme Zeit des Jahres begonnen hat, so ewig hat sie sich in die Länge gezogen – und nicht einmal an Niederschlägen hat es heuer gemangelt, also gefühlt zumindest.