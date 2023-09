"Brauner" Witz: Ja, aber ... nein!

"Ja, aber so hat er es nicht gemeint."

Es geht nicht um Rassismusvorwürfe. Es geht nicht ums Vorschreiben, was man sagen darf und was nicht. Nicht um Schulmeisterei, nicht um Meinungsfreiheit und nicht um all die anderen großen und kleineren Begriffe.

(Und weil der menschliche Geist das Wort „nicht“ – Achtung – nicht versteht, noch einmal: Nein!).

➤ Mehr dazu hier: „Brauner“ Witz - Tourismus-Direktor sorgt für Irritationen