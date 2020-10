Die Zukunft, eine Frage der Stimmung

Die Menschen wollen, wenn schon nicht Sicherheit, so Planbarkeit. Und sie wollen lieber die Wahrheit hören als von Plänen in irgendwelchen Schubladen. Was also, wenn es einen Impfstoff oder wirksame Medikamente nicht in ein paar Monaten, sondern erst in ein paar Jahren gibt? „Das Wichtigste in einer Krise ist, ihr mit Mut und Zuversicht zu begegnen. Und vor allem: ein Ziel zu definieren. Dann kann man die Menschen mit Optimismus auf das Kommende vorbereiten“, so (frei zitiert) der Weltkriegspremier Winston Churchill in seinem Werk über den Krieg.

Klingt selbstverständlich. Das ist aber vielleicht das Hauptproblem in der aktuellen Krise: Optimismus in schweren Krisen können nur Politiker mit Charisma erzeugen. Churchill und Erhard waren das.