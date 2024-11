Schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft: Krise auf hohem Niveau

Fazit: Wir müssen sparen. Oder besser noch: sanieren. Da liegt ein großer Unterschied. Sparpakete sind einmalig und wirken auch nur vorübergehend. Bei Sanierungen geht es ans Eingemachte. Nur ein Beispiel: Das Pensionssystem müsste so saniert werden, dass nicht nur das Antrittsalter angehoben wird, sondern dass dann auch tatsächlich so lange gearbeitet werden muss bzw. kann. Wenn Unternehmen die Beschäftigten vorher, weil zu teuer, abbauen, geht sich das nicht aus.

Das aber betrifft auch die Bürgerinnen und Bürger, die ja in der Theorie alle fürs Sparen sind. Nur halt bei den anderen – Stichwort Florianiprinzip. Die Öffentlichkeit muss sich an der eigenen Nase nehmen und Eigenverantwortung zeigen. Das geht, wenn man den Menschen reinen Wein einschenkt. Denn es ist noch nicht zu spät. Der Flughafen Wien steuert auf einen Jahresrekord zu. Noch nie flogen so viele Menschen in den Urlaub wie heuer. Wir haben gewiss eine Krise – aber noch auf hohem Niveau.