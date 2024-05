Welchen Wert hat Arbeit?

Wann hat das alles eigentlich angefangen? Angefangen, dass Arbeit fast ausschließlich in Zahlen gemessen wird: Ob der 12-Stunden-Tag (WKÖ), die 32-Stunden-Woche, die in der SPÖ neuerdings unter 4-Tage-Woche firmiert, oder die 41-Stunden-Woche, die die Industriellenvereinigung für ein probates Mittel hält, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und die SPÖ-Chef Andreas Babler bei seiner 1.-Mai-Premiere am Wiener Rathausplatz als „Verrücktheit“ bezeichnet, darob als nächstes gar den Vorschlag für eine Wiedereinführung der Prügelstrafe gekommen sieht.

Seit wann wird in Diskussionen Vollzeit-, Teilzeit- und Kurzarbeit oftmals gegeneinander ausgespielt und Berufs- und Privatleben fortwährend in Relation (Work-Life-Balance) gesetzt?

Und wann haben Politik, Gesellschaft, (Medien-)Öffentlichkeit damit begonnen, das Themenfeld Beruf vorrangig mehr mit Bürde und Last denn mit Berufung und Leidenschaft in Verbindung zu bringen? Bis es sich wie gegenwärtig in den Köpfen vieler genau so negativ behaftet festgesetzt hat, wie es den Anschein macht. Vielfach bereits Realität geworden ist.